22:49
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Происшествия

Мошенники представились сотрудниками ГКНБ и выманили более 5 миллионов сомов

В Бишкеке задержаны пятеро молодых людей, которых подозревают в причастности к мошенничеству с использованием чужих банковских счетов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

6 марта 2025 года в УВД Ленинского района с заявлением обратилась гражданка Ч.С. По ее словам, неизвестные лица, представившись сотрудниками ГКНБ, ввели ее в заблуждение и убедили перевести 5 миллионов 292 тысячи сомов на сторонний банковский счет. Средства были списаны с трех депозитных счетов, открытых в разных банках.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса КР (мошенничество). В рамках следственных мероприятий сотрудники главного управления уголовного розыска МВД установили банковские реквизиты и личности фигурантов.

Задержаны пятеро граждан: М.Н., Т.Б., О.А., М.М. и Б.Е., все — 2003–2004 годов рождения. По данным милиции, они использовались мошенниками как дропперы — лица, через счета которых обналичивались похищенные деньги.

Подозреваемых водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328152/
просмотров: 873
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке мужчина лишился $30 тысяч при вложении в криптовалюту
В Бишкеке задержан мошенник, продавший 17 чужих автомашин
Женщине обещали обменять юани на сомы и обманули почти на 3,5 миллиона сомов
Обманули на $90 тысяч. В Бишкеке задержаны подозреваемые
Еще один депутат Жогорку Кенеша предлагает ужесточить наказание за мошенничество
Подозреваемый в мошенничестве использовал имя президента и его сына
У мужчины взяли дорогое авто и, не расплатившись, продали другому
В Кыргызстане мошенники начали использовать новую схему с Wildberries
Шаирбек Ташиев предлагает ужесточить уголовное наказание за мошенничество в Сети
В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве с дорогими авто
Популярные новости
Пьяный экс-помощник прокурора города&nbsp;Ош ударил патрульного Пьяный экс-помощник прокурора города Ош ударил патрульного
В&nbsp;Бишкеке милиция нашла одного из&nbsp;пропавших мальчиков В Бишкеке милиция нашла одного из пропавших мальчиков
ГКНБ сообщил подробности задержания наркоборцов ГУВД Бишкека ГКНБ сообщил подробности задержания наркоборцов ГУВД Бишкека
В&nbsp;Бишкеке нашелся еще один из&nbsp;пропавших мальчиков В Бишкеке нашелся еще один из пропавших мальчиков
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
2 мая, пятница
22:35
Бали погрузился во тьму: масштабный блэкаут парализовал остров Бали погрузился во тьму: масштабный блэкаут парализовал...
22:30
Трамп хочет увеличить военный бюджет США до рекордного $1 триллиона
22:02
В Госдуме предложили пускать мигрантов только со справкой об отсутствии болезней
22:00
Выезд на природу. Медики рассказали, что должно быть в походной аптечке
21:59
Европа передаст миллиарды замороженных российских денег западным инвесторам