Мошенники представились сотрудниками ГКНБ и выманили более 5 миллионов сомов

В Бишкеке задержаны пятеро молодых людей, которых подозревают в причастности к мошенничеству с использованием чужих банковских счетов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

6 марта 2025 года в УВД Ленинского района с заявлением обратилась гражданка Ч.С. По ее словам, неизвестные лица, представившись сотрудниками ГКНБ, ввели ее в заблуждение и убедили перевести 5 миллионов 292 тысячи сомов на сторонний банковский счет. Средства были списаны с трех депозитных счетов, открытых в разных банках.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса КР (мошенничество). В рамках следственных мероприятий сотрудники главного управления уголовного розыска МВД установили банковские реквизиты и личности фигурантов.

Задержаны пятеро граждан: М.Н., Т.Б., О.А., М.М. и Б.Е., все — 2003–2004 годов рождения. По данным милиции, они использовались мошенниками как дропперы — лица, через счета которых обналичивались похищенные деньги.

Подозреваемых водворили в ИВС. Следствие продолжается.