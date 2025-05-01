Суд продлил арест Риты Карасартовой до 12 июня

Свердловский районный суд Бишкека продлил срок содержания под стражей правозащитницы Риты Карасартовой на один месяц — до 12 июня. Информацию подтвердили в суде.

Следствие ходатайствовало о продлении ареста на два месяца — до 12 июля, однако суд удовлетворил просьбу частично.

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Напомним, Рита Карасартова задержана 14 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного против сторонников активиста Тилекмата Куренова. Их обвинили в подготовке к массовым беспорядкам. Суд тогда водворил Риту Карасартову в СИЗО до 12 мая.

Сама правозащитница утверждает, что ее задержание связано с публикацией письма Куренова. По словам Карасартовой, активист просил обнародовать свое обращение в случае, если его задержат или с ним что-либо случится.