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Происшествия

В Джети-Огузе на баланс сельской управы возвращен участок в 145 гектаров

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области возвращен участок, переданный частному лицу в 2008 году. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что постановлением сельской управы Кызыл-Суу Джети-Огузского района 195 гектаров возле озера Иссык-Куль передали частному лицу для посадки яблоневого сада.

Однако за указанный период были освоены и использованы по целевому назначению только 50 гектаров земли.

По данным ГКНБ, собственник на добровольной основе вернул 145 гектаров на баланс сельской управы.

ГКНБ КР
Фото ГКНБ КР. Участок на берегу Иссык-Куля, возвращенный на баланс сельской управы

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324774/
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