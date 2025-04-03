В Джети-Огузе на баланс сельской управы возвращен участок в 145 гектаров

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области возвращен участок, переданный частному лицу в 2008 году. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что постановлением сельской управы Кызыл-Суу Джети-Огузского района 195 гектаров возле озера Иссык-Куль передали частному лицу для посадки яблоневого сада.

Однако за указанный период были освоены и использованы по целевому назначению только 50 гектаров земли.

По данным ГКНБ, собственник на добровольной основе вернул 145 гектаров на баланс сельской управы.