В Бишкеке у студентки изъяли 110 свертков синтетических наркотиков

В одном из жилмассивов столицы задержана 18-летняя студентка по подозрению в продаже синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

13 января в Службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека поступила информация о том, что неизвестные лица занимаются сбытом синтетических наркотиков. Было возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

В одной из новостроек столицы была задержана подозреваемая. Ей оказалась 18-летняя М.А., студентка одного из столичных университетов. У нее были изъяты 110 свертков синтетических наркотиков, общий вес которых составил 508 граммов. Студентка продавала наркотики через Telegram-канал. Ее водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.