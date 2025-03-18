В Таласской области пытались продать госимущество дешевле реальной стоимости

В Таласской области выявили коррупционную схему, с помощью которой пытались продать в частную собственность государственное имущество стоимостью свыше 162 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, должностные лица Бакай-Атинской районной службы судебных исполнителей, государственного предприятия «Таласское рыбное хозяйство» и других госорганов намеревались продать земельный участок площадью 104,5 гектара и административное здание в частную собственность за 2 миллиона 380 тысяч 729 сомов. При этом реальная стоимость объекта — 162 миллиона 106 тысяч 520 сомов.

Органы прокуратуры коррупционную схему пресекли и передачу государственной собственности предотвратили.

Возбуждено уголовное дело по статье 336 (коррупция) УК КР, ведется следствие.