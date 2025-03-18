Израиль возобновляет боевые действия против ХАМАС. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Это произошло после того, как ХАМАС неоднократно отказывался освободить наших заложников и отверг все предложения, полученные от спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и посредников.

В настоящее время Армия обороны Израиля атакует объекты террористической организации ХАМАС по всему сектору Газа для достижения военных целей, определенных политическим эшелоном, включая освобождение всех наших заложников — живых и мертвых. Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС с нарастающей военной силой», — говорится в сообщении.

Напомним, в январе Израиль и ХАМАС договорились о временном прекращении огня. В рамках первого этапа сделки, который завершился в начале марта, стороны конфликта обменяли 33 израильских заложника и почти 2 тысячи палестинских заключенных, в том числе отбывавших пожизненные сроки.

Договориться о втором этапе, в рамках которого планируется в том числе освобождение всех оставшихся заложников, сторонам пока не удалось.

ЦАХАЛ уже наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

В свою очередь представитель ХАМАС заявил Reuters, что Израиль в одностороннем порядке прекратил действие соглашения о прекращении огня.