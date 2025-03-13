16:27
USD 87.45
EUR 95.50
RUB 1.02
Происшествия

В Кара-Суу следователь выстрелила в стену кабинета после известия об увольнении

В Кара-Сууйском РУВД Ошской области следователь выстрелила в стену своего кабинета из пистолета. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня, 13 марта, в здании РУВД. Она получила приказ об увольнении, после чего достала свой табельный пистолет и произвела выстрел. Пулю извлекли из стены кабинета. После, как отметил источник, на шум собрались ее коллеги и отобрали оружие.

В пресс-службе УВД Ошской области рассказали 24.kg, что по факту назначено служебное расследование. В результате выстрела никто не пострадал.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322692/
просмотров: 1512
Версия для печати
Материалы по теме
Задержание милиционера в Бишкеке — подробности от ГКНБ
В Бишкеке при получении взятки в 350 тысяч сомов задержан милиционер
При получении $10 тысяч задержан следователь Первомайского РУВД Бишкека
Бишкекский милиционер задержан по подозрению в изнасиловании
В Кара-Суу пособия начисляли ненуждающимся гражданам. Возбуждено дело
Закон не принят, но милиционеры уже запрещают себя снимать на видео — депутат
Мужчина, избивший в Кара-Суу жену и тещу, стал фигурантом уголовного дела
В Кара-Суу государству вернули участки госрынка «Туратали»
Спецслужбы задержали подполковника при получении взятки в Араванском районе
Кандидат от партии «Эмгек» дарит мандат брату. В ЦИК пояснили ситуацию
Популярные новости
Землетрясение силой 5&nbsp;баллов произошло в&nbsp;городе&nbsp;Ош Землетрясение силой 5 баллов произошло в городе Ош
Азамата Марипова водворили в&nbsp;СИЗО за&nbsp;призывы к&nbsp;массовым беспорядкам Азамата Марипова водворили в СИЗО за призывы к массовым беспорядкам
В&nbsp;Токмаке ночью вор проник в&nbsp;кафе. Его нашли пьяным на&nbsp;диване с&nbsp;награбленным В Токмаке ночью вор проник в кафе. Его нашли пьяным на диване с награбленным
Погибший во&nbsp;время кок бору игрок выступал за&nbsp;Сокулук против команды из&nbsp;Оша Погибший во время кок бору игрок выступал за Сокулук против команды из Оша
Бизнес
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
13 марта, четверг
16:08
Торговцев Ошского рынка обяжут самостоятельно убираться вокруг своих точек Торговцев Ошского рынка обяжут самостоятельно убираться...
16:07
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
16:05
Государству вернули земельный участок стоимостью более 860 миллионов сомов
15:48
Кыргызстан просит США облегчить процедуры для поставок своей сельхозпродукции
15:30
Переход на 12-летку. Дефицита учебников не будет, обещают чиновники