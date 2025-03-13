В Кара-Суу следователь выстрелила в стену кабинета после известия об увольнении

В Кара-Сууйском РУВД Ошской области следователь выстрелила в стену своего кабинета из пистолета. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня, 13 марта, в здании РУВД. Она получила приказ об увольнении, после чего достала свой табельный пистолет и произвела выстрел. Пулю извлекли из стены кабинета. После, как отметил источник, на шум собрались ее коллеги и отобрали оружие.

В пресс-службе УВД Ошской области рассказали 24.kg, что по факту назначено служебное расследование. В результате выстрела никто не пострадал.