Под Бишкеком задержан закладчик с более чем 600 граммами наркотиков

Правоохранители задержали 27-летнего мужчину по подозрению в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

13 февраля правоохранители получили информацию, что в Бишкеке и Чуйской области неизвестный распространяет синтетические наркотики. Возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Наркоборцы установили личность подозреваемого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

Им оказался 27-летний М.Б., который получал заказы через Telegram-канал от так называемого куратора. Его поймали с поличным при закапывании закладки на территории Аламединского района Чуйской области. У подозреваемого изъяли 4 свертка синтетического наркотика, дома у него изъяли 15 пакетов с брикетами синтетических наркотиков, общий вес изъятого вещества составил 645 граммов 930 миллиграммов. Кроме того, он показал ранее закопанные тайники. Задержанного водворили в ИВС. Следствие продолжается.