В Бишкеке BMW X5 выезжал на встречку, проехал на красный и совершил ДТП

В Бишкеке водитель автомобиля марки BMW X5 несколько раз нарушил правила дорожного движения и совершил ДТП. Об этом 24.kg сообщил очевидец.





ДТП произошло сегодня, 13 марта, примерно в 11.25 на улице Горького возле ТРЦ «Таш Рабат». По словам очевидца, BMW X5 ехал по улице Юнусалиева в северном направлении, несколько раз выезжал на встречную полосу движения и проехал на красный сигнал светофора. Кроме того, чуть не задел авто очевидца — внедорожник ехал на большой скорости.

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После, повернув с улицы Юнусалиева на улицу Горького, возле ТРЦ BMW X5 столкнулся с легковушкой. Очевидец добавила, что у пострадавшего водителя второго авто шла кровь из уха. А водитель внедорожника, якобы вел себя неадекватно и снял госномера со своего авто.