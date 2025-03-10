Получил за носки 300 тысяч рублей. Задержан подозреваемый в мошенничестве

Правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.
Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР.
6 марта подозреваемый 27-летний А.А. прилетел из Москвы в город Ош, где его задержали, а потом доставили в Бишкек, в УВД Ленинского района столицы. Суд избрал ему меру пресечения в виде наблюдения при помощи электронного браслета.
Правоохранители устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.