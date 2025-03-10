Получил за носки 300 тысяч рублей. Задержан подозреваемый в мошенничестве

Правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

По ее данным, 9 января в УВД Ленинского района с заявлением обратился А.К., который просил принять меры в отношении знакомого по имени А.А. По словам заявителя, 26 ноября 2023 года тот, войдя в доверия и обещая привезти через интернет-магазин Wildberries носки из Москвы, взял 300 тысяч рублей, после перестал выходить на связь.

Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР.

6 марта подозреваемый 27-летний А.А. прилетел из Москвы в город Ош, где его задержали, а потом доставили в Бишкек, в УВД Ленинского района столицы. Суд избрал ему меру пресечения в виде наблюдения при помощи электронного браслета.

Правоохранители устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.