Задержаны экс-руководители департамента транспорта при мэрии Бишкека

ГКНБ выявил факты злоупотребления должностным положением бывшим руководством департамента транспорта мэрии Бишкека, выраженные в заключении заведомо невыгодного контракта с зарубежными компаниями в рамках реализации проекта «Автоматизированная система управления дорожным движением».

В рамках уголовного дела стало известно, что при реализации проекта «АСУДД» должностные лица департамента транспорта без соответствующего технико-экономического обоснования и подготовки светофорных объектов заключают договор методом прямого закупа с зарубежной фирмой на 128 миллионов сомов на 21 светофорный перекресток (светофорные объекты на улице Байтика Баатыра от улицы Куренкеева до улицы Токомбаева и по улице Токомбаева до улицы Жетикашкаевой).

«С учетом нарастающего недовольства жителей столицы по вопросу транспортного коллапса и отсутствия заявленных результатов проекта муниципалитет создал рабочую комиссию по анализу реализации проекта. По результатам выявлены грубые нарушения, выражающиеся в том числе в завышении цен на приобретаемую технику на сумму более 18 миллионов сомов», — отмечают в ГКНБ.

Задержаны и водворены в СИЗО бывший директор департамента транспорта У.У.К. и экс-директор МП «Дорожно-транспортная инфраструктура» С.Р.М.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс необходимых следственных мероприятий для выявления круга должностных лиц мэрии, причастных к данным фактам.

В ГКНБ подчеркивают, что указанный проект направлен на автоматизацию управления дорожным движением для минимизации пробок. «Однако фактически с учетом технических недоработок требуется постоянное вмешательство сотрудников УПСМ для регулирования работы светофоров, что также подтверждает неэффективность данного проекта», — говорится в пресс-релизе.