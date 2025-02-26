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Происшествия

Более 6 миллионов сомов присвоено при строительстве школы в Джалал-Абаде

В Джалал-Абаде выявили факт присвоения крупной суммы денег при строительстве местной школы. Об этом сообщает пресс-службы Генеральной прокуратуры.

«Прокуратура области выявила нарушения при строительстве средней школы «Фуркат» в Джалал-Абаде, присвоены деньги в особо крупном размере. Установлено, что ответственные сотрудники областного управления капитального строительства, вступив в сговор с ОсОО «К.», выполнили прием фактически не проведенных строительных работ, внесли ложные сведения в официальные документы и незаконно выплатили 6,3 миллиона сомов», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Подделка документов» и «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР. Материалы для дальнейшего расследования переданы в Главное управление ГКНБ по Джалал-Абадской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321181/
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