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В центре Бишкека незаконно приватизировали детский сад. Его вернули государству

На баланс государства возвращен ранее незаконно приватизированный детский сад. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР. 

«Установлен факт незаконного вывода части имущества государственной собственности — здания детского сада, ранее состоящего на балансе швейной фабрики имени 40 лет Октября — АО «Айгул». Оно незаконно выведено из баланса АО «Айгул» и продано частным лицам», — говорится в сообщении.

В ГКНБ добавили, что собственники объекта социального назначения, осознавая противоправность владения имуществом, добровольно возвратили на баланс государства двухэтажное здание детского сада, куда могут поместить 280 детей. Общая площадь 0,65 гектара с полезной площадью в 1 тысячу 810 квадратных метров. Располагается на пересечении проспекта Чуй с улицей Гоголя. 

Кроме того, этот объект будет включен в план столичной мэрии по реконструкции ДОО с соответствующей инфраструктурой для дальнейшего использования по целевому назначению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321138/
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