В Токтогуле изъяли 35 килограммов наркотиков у подозреваемых в их сбыте

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области спецслужбы задержали трех мужчин по подозрению в изготовлении и сбыте наркотиков. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

«Установлено, что в селе Буракан Токтогульского района гражданин О.У.А. организовал кустарное производство гашиша в доме соседа, воспользовавшись постоянным отсутствием хозяев. Он складировал собранную марихуану и с применением различных прекурсоров изготавливал гашиш для продажи», — говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемый в местности проживания пользовался авторитетом, представляясь членом ОПГ, принуждал работников своего подсобного хозяйства собирать коноплю и изготавливать гашиш и неоднократно конфликтовал с местными милиционерами.

В его доме провели обыск, где обнаружили и изъяли 35 килограммов наркотиков (гашиш и марихуана) и оборудование для их изготовления. Задержаны трое — О.У.А. и двое жителей указанной местности Э.Р.А. и Д.Н.Н. Всех водворили в СИЗО ГКНБ.