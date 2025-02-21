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Происшествия

Чтобы жена переживала. В Бишкеке мужчина обманул милицию, сообщив об убийстве

Милиция задержала 50-летнего мужчину за ложное сообщение о совершении преступления. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Накануне, 20 февраля, на пульт «102» позвонил мужчина и сообщил, что убил человека и назвал место, где лежит тело. Туда выехали сотрудники УВД Ленинского района и ничего не обнаружили. Мужчина перестал выходить на связь.

Правоохранители установили личность звонившего. Им оказался 50-летний К.М., которого доставили в милицию за ложное сообщение. Он признался, что поругался с женой, и хотел, чтобы она немного за него попереживала.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320714/
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