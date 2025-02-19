В Тасмании (Австралия) более 150 малых косаток выбросились на берег

В Тасмании более 150 малых косаток выбросились на берег, сообщает телеканал ABC.

На берегу австралийского штата обнаружили более 150 выбросившихся малых косаток, около 90 особей еще живы. Это первый случай массового выброса этих животных за последние 50 лет, отмечают ученые.

По словам представителя службы парков и дикой природы Тасмании Брендона Кларка, косатки могли оставаться на берегу от 24 до 48 часов, что значительно снижает их шансы на выживание.

Операция по спасению животных осложняется удаленностью пляжа — туда сложно доставить оборудование.

Информации о причинах выброса косаток пока нет. Как указывает источник, такие случаи с морскими обитателями в целом нередки в Тасмании, однако этот случай стал первым, когда на берег массово выбросились малые косатки.

Тасмания — австралийский штат, расположенный на одноименном острове в 240 километрах к югу от материка Австралии и отделенный от него проливом Басса. Тасмания известна своей уникальной природой, которая считается одним из эталонов естественной природы на планете. Остров почти полностью покрыт вечнозелеными лесами, здесь много реликтовых видов, давно вымерших в остальных местах.