В Бишкеке возбуждено уголовное дело по фактам коррупции в сфере госзакупок

Прокуратура Бишкека выявила коррупционную схему при государственных закупках.

По данным следствия, главный специалист по госзакупкам департамента образования мэрии столицы У.А. в сговоре со своим однокурсником М.А., директором ОсОО «А.», обеспечивал победу компании в тендерах.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в 2023-2024 годах ОсОО «А.» выиграло 35 из 73 конкурсов, заключив контракты на 57,5 миллиона сомов. Для создания видимости конкуренции в закупках формально участвовала сноха директора фирмы Ж., зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, однако в 2023-м она подала заявление об отмене своей налоговой регистрации.

Также установлено, что по двум контрактам цены завышены на 246,4 тысячи сомов, а ОсОО «А.» уклонилось от уплаты налогов на 1,5 миллиона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. В настоящее время проводятся следственные действия.