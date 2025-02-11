В Бишкеке внедорожник сбил иностранца. Его госпитализировали

В Бишкеке внедорожник сбил иностранца. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного управления Патрульной службы милиции.

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ДТП произошло сегодня, 11 февраля, примерно в 12.50 на пересечении улиц Ибраимова и Токтогула. 22-летний Б.Л.Б. за рулем Toyota Land Cruiser ехал по Ибраимова в северном направлении и ниже пересечения с Токтогула сбил пешехода.

В пресс-службе УПСМ Бишкека 24.kg рассказали, что пострадавшим оказался иностранец, которого госпитализировали с различными повреждениями.

Авто водворили на штрафстоянку. 22-летний водитель доставлен в следственную службу для разбирательств. Автонаезд зарегистрирован в Журнале учета информации, назначены необходимые экспертизы.