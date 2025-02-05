Задержан мошенник, обманувший журналистку Мээрим Ташибекову на 800 тысяч сомов

Правоохранители задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района Бишкека.

17 октября 2024 года в УВД Свердловского района с заявлением обратилась гражданка М.Т. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые, представившись сотрудниками ГКНБ и Национального банка, войдя в доверие, уговорили ее перевести 825 тысяч сомов на разные электронные кошельки. Они также уговорили женщину взять кредит в банке. Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 23-летний А.Х., которого водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.

В милиции рассказали, что речь идет о Мээрим Ташибековой, бывшей журналистке отечественных телеканалов, которая ныне занимает должность пресс-секретаря Кыргызпатента.