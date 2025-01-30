Туристы обвинили компанию «Ак Нур Тревел» в мошенничестве

В редакцию 24.kg обратились пострадавшие туристы, купившие туры у компании «Ак Нур Тревел».

По их словам, с октября по декабрь 2024 года они приобретали путевки у Кызгалдак Камчыбековой, а вылет был назначен на 29 января 2025 года. Однако, как выяснилось, билеты так и не были оплачены, а накануне вылета всю бронь аннулировали.

С 17 января туристы неоднократно запрашивали у турфирмы билеты и ваучеры, но не получили их. При проверке брони оказалось, что заявки оформлены, но платежи по ним не провели. Тем не менее некоторые клиенты, доверяя обещаниям компании, прибыли в аэропорт Алматы, где обнаружили, что их билеты отсутствуют.

По словам пострадавших, директор туркомпании ежедневно обещала предоставить билеты. В их распоряжении есть переписка с ним и документы, подтверждающие обязательства компании, включая признание факта получения денег.

Пострадавшие утверждают, что их комментарии с жалобами в официальном Instagram-аккаунте фирмы систематически удаляются.

В результате действий «Ак Нур Тревел» пострадали около 50 человек. Они коллективно подали заявление в УВД Ленинского района с требованием принять меры в отношении компании и вернуть им деньги.

В РУВД Ленинского района сообщили, что стоимость тура составляла 29 тысяч 800 сомов. Обязательства, указанные в договоре, не выполнены.

Милиция возбудила уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемую К.К., 1989 года рождения. Ее водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время установлена ее причастность к совершению более 20 аналогичных преступлений.

Если вы пострадали от преступных действий злоумышленника, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0553850505, 0700050505 или 102.

Расследование продолжается.