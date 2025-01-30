11:02
USD 87.45
EUR 91.16
RUB 0.89
Происшествия

Туристы обвинили компанию «Ак Нур Тревел» в мошенничестве

В редакцию 24.kg обратились пострадавшие туристы, купившие туры у компании «Ак Нур Тревел».

По их словам, с октября по декабрь 2024 года они приобретали путевки у Кызгалдак Камчыбековой, а вылет был назначен на 29 января 2025 года. Однако, как выяснилось, билеты так и не были оплачены, а накануне вылета всю бронь аннулировали.

С 17 января туристы неоднократно запрашивали у турфирмы билеты и ваучеры, но не получили их. При проверке брони оказалось, что заявки оформлены, но платежи по ним не провели. Тем не менее некоторые клиенты, доверяя обещаниям компании, прибыли в аэропорт Алматы, где обнаружили, что их билеты отсутствуют.

По словам пострадавших, директор туркомпании ежедневно обещала предоставить билеты. В их распоряжении есть переписка с ним и документы, подтверждающие обязательства компании, включая признание факта получения денег.

Пострадавшие утверждают, что их комментарии с жалобами в официальном Instagram-аккаунте фирмы систематически удаляются.

В результате действий «Ак Нур Тревел» пострадали около 50 человек. Они коллективно подали заявление в УВД Ленинского района с требованием принять меры в отношении компании и вернуть им деньги.

В РУВД Ленинского района сообщили, что стоимость тура составляла 29 тысяч 800 сомов. Обязательства, указанные в договоре, не выполнены.

Милиция возбудила уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемую К.К., 1989 года рождения. Ее водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время установлена ее причастность к совершению более 20 аналогичных преступлений.

Если вы пострадали от преступных действий злоумышленника, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0553850505, 0700050505 или 102.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318363/
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
«Просто выгони и сам живи». Мошенники хотели отобрать дом у главы стройкомпании
Взял $50 тысяч, чтобы поменять на сомы, и скрылся. В Бишкеке задержан мошенник
Молодая кыргызстанка собирала пожертвования на миллионы сомов и купила себе BMW
Поджог человека у здания Генпрокуратуры. Новые подробности от владельцев дома
Из Испании в КР экстрадирован разыскиваемый за мошенничество в крупном размере
Турфирму обвиняют в обмане более 40 человек. Ущерб оценивается в $35 тысяч
«Унаа» предупреждает о мошеннических схемах с покупкой водительских прав
Не верьте! Мошенники снова используют имя Нацбанка для обмана кыргызстанцев
Подозреваемый в крупном мошенничестве задержан при попытке пересечь границу РК
Если пострадали, звоните. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве
Популярные новости
Взрыв в&nbsp;селе Кок-Жар: одна из&nbsp;пострадавших скончалась Взрыв в селе Кок-Жар: одна из пострадавших скончалась
Спецслужбы задержали мужчину, который спонсировал ОПГ и&nbsp;насиловал девушек Спецслужбы задержали мужчину, который спонсировал ОПГ и насиловал девушек
Вымогала деньги у&nbsp;пациентов. Спецслужбы задержали врача онкоцентра в&nbsp;Бишкеке Вымогала деньги у пациентов. Спецслужбы задержали врача онкоцентра в Бишкеке
Пакистанцы по&nbsp;поддельным паспортам незаконно привозили в&nbsp;КР соотечественников Пакистанцы по поддельным паспортам незаконно привозили в КР соотечественников
Бизнес
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;бери максимум&nbsp;&mdash; новый номер + 30&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок! Переходи на О! и бери максимум — новый номер + 30 ГБ в подарок!
&laquo;Межбанковский процессинговый центр&raquo; отметил 20-летие и&nbsp;подвел итоги 2024 года «Межбанковский процессинговый центр» отметил 20-летие и подвел итоги 2024 года
Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27&nbsp;февраля в&nbsp;Бишкеке Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27 февраля в Бишкеке
Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с&nbsp;работой &laquo;Джеруя&raquo; Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с работой «Джеруя»
30 января, четверг
11:01
Депутат БГК сдает в субаренду муниципальную собственность за $9 тысяч Депутат БГК сдает в субаренду муниципальную собственнос...
10:50
Грузия заявила, что прекращает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы
10:48
Мэр Бишкека просит депутатов БГК не отвлекать муниципалитет от работы
10:38
Марк Цукерберг снял ограничения с аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram
10:36
Туристы обвинили компанию «Ак Нур Тревел» в мошенничестве