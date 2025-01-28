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В Джалал-Абаде государству вернули земли на 35 миллионов сомов

В Джалал-Абадской области в счет государства вернули земельные участки, стоимость которых составляет более 35 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Сотрудники ГУУР МВД выявили факты коррупции и незаконной приватизации государственной земли в Ала-Букинском районе.

«Установлено, что с 2004 по 2022 год должностные лица Ала-Букинского айыльного округа и ответственные работники филиала службы земельных ресурсов (ранее Кадастр) выдавали государственные акты о праве частной собственности на землях общего пользования, где располагались автовокзал, почта и прочие соцобъекты. Общая площадь земель – 1,2 гектара», — говорится в сообщении.

Кроме этого, ответственные работники ОАО «Кыргызтелеком» на основании своего внутреннего приказа выдавали земли частным лицам. Со стороны работников Ала-Букинского айыльного округа принимались решения о выделении участков на нетрансформированных землях. Правоохранители возбудили дело по статье «Коррупция» УК КР.

Задержаны девять человек — бывшие и действующие работники Ала-Букинского айыльного округа, Ала-Букинского филиала Службы земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства и «Кыргызтелекома». Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО.

Следственная служба МВД ведет также расследование по другим выявленным фактам незаконной выдачи земельных участков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318100/
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