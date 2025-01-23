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Происшествия

Милиция задержала таксиста, устроившего конфликт с водителем автобуса

Милиция задержала таксиста, устроившего конфликт с водителем автобуса. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.


Напомним, читатель прислал видео, на котором таксист ругается с водителем общественного транспорта и материт его. Ругань между мужчинами произошла из-за того, что таксист закрыл путь автобусу на Южной магистрали столицы. На кадрах с регистратора автобуса видно, как после того, как общественный транспорт уехал, таксист догнал его и мешал движению, резко останавливаясь перед автобусом.

Милиция установила личность таксиста и доставила его в следственную службу. Им оказался 42-летний Ч.К. На него возбуждено дело по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях КР.

 
В милиции отметили, что до решения суда мужчина будет находиться под стражей в камере временного содержания РУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317773/
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