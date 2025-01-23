Поджог человека у здания Генпрокуратуры. Новые подробности от владельцев дома

Супруга главы строительной компании TS Group Назгуль Тиленова опубликовала у себя на странице в Instagram пост с заявлением о том, что Эламан Мазырбаев, пытавшийся поджечь себя возле здания Генпрокуратуры, вводит в заблуждение следствие и общество.

совершил акт самосожжения, облившись керосином, возле здания Генпрокуратуры. Он объяснил это «несправедливостью, связанной с покупкой недвижимости». В 2023 году он приобрел дом на улице Осипенко № 103 за $520 тысяч, но при оформлении оказалось, что он находится под арестом, а жилье отобрали.

Назгуль Тиленова сообщила, что по документам дом принадлежит ее мужу Алмазу Тиленову, и он не продавал его Эламану Мазырбаеву.

«В августе 2022 года ко мне обратился Арсланбек Калмурзаев с предложением продать указанный дом с целью открыть там медресе для девочек. Я оценил дом в $450 тысяч, но он попросил скидку. Тогда я сказал, что ради благих дел с меня $100 тысяч, а с тебя $350 тысяч», — сообщил Алмаз Тиленов.

Глава TS Group выписал доверенность на родственника Арсланбека Калмурзаева Ислама. Не получив полного расчета за дом в течение года, а лишь автомобиль марки BMW Х7, позже изъятый по постановлению Ленинского районного суда, Алмаз Тиленов отказался от сделки.

«Ко мне в офис периодически приезжали парни спортивного телосложения с угрозами. Более того, от их имени звонили по видеосвязи из СИЗО-1 моему заместителю якобы от «положенца» и угрожали расправой, просили мой номер телефона. Приходили в офис четыре раза и требовали переоформить дом на Эламана, который представился «смотрящим» Ошского рынка», — добавил Алмаз Тиленов.

По его словам, договор по продаже обговаривался устно с Арсланбеком Калмурзаевым, и Алмаз не был осведомлен о наличии других лиц.

«Со слов Эламана, он якобы купил этот дом у Арслана и полностью с ним рассчитался. Я был крайне удивлен: как ты мог купить мой дом у другого человека? Он ответил, что это их личные дела, и он действует в интересах некого «старшего», очень серьезного человека из криминального мира, который может изменить мою жизнь в худшую сторону. Я ему ответил, что с ним и его «старшим» никаких дел не имел и договоров не заключал. Он ушел, но вскоре вернулся с группой людей и начал угрожать мне расправой», — добавил Алмаз Тиленов.

После ликвидации Камчи Кольбаева Эламан изменил позицию и пришел в офис к Алмазу Тиленову, пояснив, что его обманул Арсланбек Калмурзаев. Он сообщил, что приобрел дом, рассчитавшись за него автомобилями.

«Давил на жалость, говорил, что его могут посадить за обязательства перед третьими лицами. Я ему посоветовал разбираться с Арсланом, поскольку у нас нет никаких соглашений и мы лично ни о чем не договаривались. После этого были угрозы, шантаж, вымогательство $500 тысяч, которые он якобы передал Арслану», — заключил Алмаз Тиленов.