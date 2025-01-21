В Оше задержана транснациональная преступная группа при попытке сбыта ртути

Сотрудники ГКНБ 18 января задержали транснациональную преступную группу, состоящую из граждан Кыргызстана и Узбекистана, при попытке сбыта 0,5 килограмма ртути. Задержание произошло в одном из кафе Оша. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По данным следствия, опасное вещество ввезено в Кыргызстан из Узбекистана контрабандным путем. Контрабандисты оценивали стоимость ртути в $4 тысячи за грамм.

Среди задержанных — гражданин РУз Б.Б.А. и граждане КР М.С.Х., М.С.Х. и С.У.К. Все они водворены в СИЗО ГКНБ. Возбуждено уголовное дело по статье 292 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» УК КР.

Ведутся следственно-оперативные мероприятия для установления других лиц, причастных к деятельности этой преступной группы.