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В Москве в ходе спецоперации ликвидированы двое уроженцев Центральной Азии

В Москве в ходе спецоперации ликвидированы двое уроженцев Центральной Азии. Об этом сообщают сразу несколько Telegram-каналов.

Согласно официальной информации центра общественных связей ФСБ России, в Москве предотвратили теракт. Члены группировки «Вилаят Хорасан» (ячейка «Исламского государства») планировали взрыв в отделе полиции. В ФСБ рассказали, что выходцы из Центральной Азии попали в поле зрения силовиков «как лица, осуществлявшие сбор сведений» об отделе МВД в Москве.

«Злоумышленники попали в поле зрения органов безопасности как лица, осуществлявшие сбор сведений о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе МВД России в Москве. Присягнув на верность «Исламскому государству», приобрели автотранспортное средство и поместили в него газовые баллоны с пропаном, после чего приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ).

При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем.

В ходе следственных действий по месту проживания радикалов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части СВУ.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта, а также об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315613/
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