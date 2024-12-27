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Происшествия

Проникла в дом к бывшей золовке и избила ее. Прокурор не дает возбудить дело

Сотрудник прокуратуры мешает ходу следствия правоохранителей и не дает возбудить уголовное дело. Об этом 24.kg рассказала пострадавшая. 

Инцидент произошел 25 июля 2023 года в городе Чолпон-Ате. Подозреваемая приехала из Бишкека, перелезла через ограждение дома бывшей золовки и впустила еще двоих. Они избили С.М.Джунушалиеву и разбили ее телефон. Все это попало на камеру наблюдения. 


Как рассказала 24.kg пострадавшая, после инцидента она написала заявление в милицию на бывшую невестку Анару Маганбетову и ее мать – Курманжан Маганбетову. Но по непонятным причинам дело перевели по месту жительства бывшей невестки в ГОМ № 3 УВД Октябрьского района Бишкека. 

Пострадавшая отметила, что следователь ГОМа не раз приостанавливал дело, тогда как должен был возбудить за незаконное проникновение в чужой дом, избиение и разбитый телефон. Женщина жалуется, что ее вызвал к себе в кабинет Бекзат Эркинбекович Абдибалиев – сотрудник Октябрьской районной прокуратуры и настойчиво просил забрать заявление. 

Источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что именно этот сотрудник Октябрьской районной прокуратуры давит на следствие и не дает следователю ГОМа возбудить дело и передать в суд, поскольку является другом семьи Маганбетовых. Пострадавшая просит Генеральную прокуратуру и ГКНБ обеспечить объективность следствия и добиться справедливости, поскольку сотрудник Октябрьской районной прокуратуры превышает свои полномочия и действует в интересах нападавших.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315612/
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