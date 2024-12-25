Крушение самолета в Актау. МЧС КР сообщило телефоны горячей линии

Трое граждан Кыргызстана находились на борту самолета Embraer 19, который упал в трех километрах от международного аэропорта Актау. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, на борту находилось 67 человек — 62 пассажира и 5 членов экипажа. В 11.10 экипаж объявил аварийную ситуацию из-за столкновения с птицей и потери управления.

Гражданство пассажиров на борту:

37 граждан Азербайджана; 16 граждан России; 6 граждан Казахстана; 3 гражданина Кыргызстана.

«Я держу тесную связь с министрами чрезвычайных ситуаций Казахстана Чингисом Сайрановичем и Азербайджана Камаледином Фаттаховичем. Наши спасатели находятся в полной боевой готовности для оказания помощи в связи с крушением самолета. При необходимости мы готовы направить дополнительные силы и ресурсы для поддержки спасательных работ», — заявил министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Бообек Ажикеев.

Министерство чрезвычайных ситуаций тесно работает с Министерством иностранных дел РК и соответствующими органами для уточнения всех обстоятельств происшествия и оказания помощи соотечественникам.