Крушение самолета в Актау. МЧС КР сообщило телефоны горячей линии

Трое граждан Кыргызстана находились на борту самолета Embraer 19, который упал в трех километрах от международного аэропорта Актау. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций.
По данным ведомства, на борту находилось 67 человек — 62 пассажира и 5 членов экипажа. В 11.10 экипаж объявил аварийную ситуацию из-за столкновения с птицей и потери управления.
Гражданство пассажиров на борту:
37 граждан Азербайджана;
16 граждан России;
6 граждан Казахстана;
3 гражданина Кыргызстана.
«Я держу тесную связь с министрами чрезвычайных ситуаций Казахстана Чингисом Сайрановичем и Азербайджана Камаледином Фаттаховичем. Наши спасатели находятся в полной боевой готовности для оказания помощи в связи с крушением самолета. При необходимости мы готовы направить дополнительные силы и ресурсы для поддержки спасательных работ», — заявил министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Бообек Ажикеев.
Министерство чрезвычайных ситуаций тесно работает с Министерством иностранных дел РК и соответствующими органами для уточнения всех обстоятельств происшествия и оказания помощи соотечественникам.
Для получения дополнительной информации работают телефоны горячей линии: 87292319099, 112 (Казахстан).