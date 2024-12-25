В Бишкеке форточник вынес из квартиры $130 тысяч. Часть денег он потратил

Оперативники задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег из квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.
По ее данным, 9 декабря 2024 года в УВД Октябрьского района обратилась женщина с просьбой принять меры в отношении неизвестных, которые, выдавив оконную раму, проникли в один из домов в 6-м микрорайоне. Там они украли сейф со $130 тысячами. Возбуждено дело по статье «Кража» УК КР.
УВД Октябрьского района Бишкека просит возможных пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией сообщить по следующим номерам телефона: 0508019001, 0703333201 или 102.