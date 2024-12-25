11:51
USD 87.00
EUR 90.44
RUB 0.86
Происшествия

В Бишкеке форточник вынес из квартиры $130 тысяч. Часть денег он потратил

Оперативники задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег из квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 9 декабря 2024 года в УВД Октябрьского района обратилась женщина с просьбой принять меры в отношении неизвестных, которые, выдавив оконную раму, проникли в один из домов в 6-м микрорайоне. Там они украли сейф со $130 тысячами. Возбуждено дело по статье «Кража» УК КР.

Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 35-летний К.У., которого водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Правоохранители в доме задержанного изъяли $74 тысячи 400. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.

УВД Октябрьского района Бишкека просит возможных пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией сообщить по следующим номерам телефона: 0508019001, 0703333201 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315316/
просмотров: 502
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке украли дорогой телефон. Подозреваемый причастен к 28 похожим кражам
Краденным не торгуете? В ломбардах и на рынках Бишкека милиция провела проверку
Вскрывали авто и забирали все ценное. В Тонском районе задержаны серийные воры
Украл iPhone в мечети. В Бишкеке задержан подозреваемый в краже
Знал слабые места. Милиция задержала подозреваемого в кражах из терминалов
В Бишкеке иностранец украл со стройки медный кабель на 100 тысяч сомов
В Военно-Антоновке член ОПГ украл из авто $30,9 тысячи и 2 миллиона сомов
На Иссык-Куле 28-летний мужчина обворовывал магазины и вскрывал терминалы
Врач-анестезиолог украл из частной клиники 1,3 тысячи ампул психотропных веществ
В Бишкеке мужчина крал деньги из урн для пожертвований. Его ищет милиция
Популярные новости
Если пострадали, звоните. В&nbsp;Бишкеке задержали подозреваемую в&nbsp;мошенничестве Если пострадали, звоните. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве
В&nbsp;результате гололеда в&nbsp;Бишкеке пострадали пять автобусов В результате гололеда в Бишкеке пострадали пять автобусов
В&nbsp;Бишкеке сгорел двухэтажный дом. Его тушили четыре пожарных расчета В Бишкеке сгорел двухэтажный дом. Его тушили четыре пожарных расчета
Внимание, розыск! В&nbsp;селе Ленинском пропал Изатбек Нурматов Внимание, розыск! В селе Ленинском пропал Изатбек Нурматов
Бизнес
Теперь в&nbsp;MegaPay доступны сервисы Государственной ипотечной компании (ГИК) Теперь в MegaPay доступны сервисы Государственной ипотечной компании (ГИК)
Праздничный концерт в&nbsp;сердце Бишкека: MEGA подарила новогоднее настроение Праздничный концерт в сердце Бишкека: MEGA подарила новогоднее настроение
MEGA дарит новогодние скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MEGA дарит новогодние скидки до 70 процентов на премиальные номера
Новогодняя акция от&nbsp;О!: успейте получить красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов Новогодняя акция от О!: успейте получить красивые номера со скидкой 75 процентов
25 декабря, среда
11:50
100 школ и 45 садиков. В Госстрое отчитались, сколько объектов построили за год 100 школ и 45 садиков. В Госстрое отчитались, сколько о...
11:23
Камчыбек Ташиев поручил достроить в 2025 году 1,2 тысячи квартир в Баткене
11:21
Реновация в Бишкеке. Глава Госстроя рассказал, с какого района могут начать
11:20
В Бишкеке форточник вынес из квартиры $130 тысяч. Часть денег он потратил
11:11
Депутат просит взять на контроль цены на аренду квартир в Бишкеке и Оше