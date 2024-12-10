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Происшествия

За двое суток Израиль нанес удары по более чем 250 объектам в Сирии

Фото из интернета. Последствия ударов по военным базам в Сирии

За 48 часов Израиль атаковал более 250 объектов в Сирии. Об этом сообщило радио «Галей ЦАХАЛ».

По его данным, удары нанесены по военным базам, авиабазам, аэропортам, кораблям и складам с боеприпасами. Под удар попал офис Сирийского научно-исследовательского центра, который находился под санкциями за причастность к производству химического оружия.

Al Mayadeen сообщает, что бронетанковые подразделения ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) продвинулись за пределы буферной зоны на Голанских высотах и находятся всего в 20 километрах от столицы Сирии Дамаска.

На кадрах уничтоженные ударные вертолеты Aérospatiale Gazelle SA.342L в результате удара ВВС Израиля по одной из баз в Сирии.

Падение режима Башара Асада в Сирии произошло менее чем за десять дней после начала наступления 27 ноября подразделений сирийской оппозиции из провинции Идлиб. Все крупные города Сирии боевики смогли взять практически без боя. Армия почти не оказывала сопротивления.

Бывший президент Сирии Башар Асад с членами семьи получил убежище в России по личному решению Владимира Путина.

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Ранее сообщалось, что Башар Асад сдал президентские полномочия и поручил премьер-министру Сирии Мухаммаду Гази аль-Джалали организовать мирную передачу власти.

Башар Асад стал президентом Сирии в 2000 году. До него почти 30 лет страной управлял его отец Хафез Асад.

Главным претендентом на власть в Сирии сейчас является Мухаммад Джолани, главарь влиятельной сирийской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая во многих странах признана террористической. Уроженец Сирии, аль-Джолани ранее был активным участником «Аль-Каиды». Однако в последние годы он изменил тактику: отказался от псевдонима, выступил под своим настоящим именем Ахмед аль-Шара и пообещал защищать права меньшинств, избегая радикальных исламских кодексов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313708/
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