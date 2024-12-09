В селе Маловодном мальчик погиб под колесами поезда

В селе Маловодном грузовой поезд сбил ребенка насмерть. Информацию 24.kg подтвердили в ГУВД Чуйской области.

По данным ГП «НК «Кыргыз темир жолу», 8 декабря в 15.26 на перегоне Сокулук — Шопоков машинист применил экстренное торможение, так как увидел на путях мальчика 10-12 лет. Локомотивная бригада вызвала скорую помощь и милицию.

При выезде следственно-оперативной группы на место происшествия установлено, что С.Р., 2014 года рождения, играл на железнодорожном полотне и не увидел подъезжающий поезд. В результате наезда ребенок скончался на месте.

По факту назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы. Проверка по материалу продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями норм УПК КР.