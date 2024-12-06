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Происшествия

В Сузаке семья отравилась угарным газом. Погиб шестилетний ребенок

В Сузаке семья отравилась угарным газом. Погиб шестилетний ребенок. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

По его данным, 5 декабря из реанимации Сузакской районной больницы поступила информация, что 27-летняя женщина с тремя детьми отравилась окисью углерода. Один из них скончался. Семья топила печь каменным углем.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации. Во время следствия родственники погибшего мальчика отказались от проведения судебно-медицинской экспертизы и указали, что претензий ни к кому не имеют.

На сегодня женщина и двое ее детей, 2020 и 2024 годов рождения, лечатся в больнице.

 
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313384/
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