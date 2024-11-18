Мать убитой 17-летней девушки боится, что подозреваемый избежит наказания

В конце октября Кыргызстан потрясло известие об убийстве 17-летней девушки отчимом. Мужчина похитил падчерицу на автомобиле. Тело девушки нашли в Чуйской области, а мужчина доехал до Иссык-Куля и якобы пытался себя убить. Милиция его задержала. 24.kg поговорила с матерью убитой девушки Маргаритой.

Евгений – обвиняемый в убийстве отчим 17-летней девушки - похитил ее по дороге в школу 30 октября. До этого он долго, по словам Маргариты, над ней издевался, из-за чего она и ушла от мужчины. Пострадавшая сторона считает, что преступление он запланировал из мести.

Я не знаю, как жить дальше и в чем теперь смысл моей жизни. У меня не осталось сил, но я держусь, чтобы этого человека наказали по всей строгости закона за это преступление, чтобы он больше ни над кем не издевался, а главное, не смог убить кого-то еще. Маргарита, мать погибшей девушки

Потерпевшая и ее представители – адвокаты Юлия Богданова и Ольга Жукова – настаивают на пожизненном сроке. Но опасаются, что мужчина убедит экспертов в наличии у него психического расстройства и избежит пожизненного срока.

Последняя встреча

«Мою единственную 17-летнюю дочь убил мой муж, с которым я прожила два с половиной года. Последняя наша встреча с ребенком была 30 октября, когда я ее провожала в школу. Было около семи часов утра. Даша оделась, мы с ней, как обычно, попрощались, обнялись, пожелали хорошего дня друг другу, и она вышла из дома где-то в 7.20. Мы в последнее время стали следить друг за другом по геолокации через 2ГИС. В 7.38, взглянув на карту приложения, поняла, что Даша не в школе. Я тут же написала ей в WhatsApp: «Где ты?». Ответ был: «Я на уроке». Однако геолокация показывала совсем другое место. Я позвонила учителю, уточнить, в школе ли дочь. Учитель сказала, что ее в классе нет. Мой ребенок никогда не прогуливал школу, и, учитывая ту жизненную ситуацию, которая у нас сложилась на тот момент, мы сразу поняли, что, скорее всего, что-то случилось», – вспоминает Маргарита.

Женщина сразу же позвонила в 102 и сообщила место, на которое указывала геолокация ребенка. Оперативная группа выехала туда.

«Я продолжала звонить и писать на телефон Даши. Ответ был прежним: «Я на уроке. Отвечу позже». На очередной звонок ответил Евгений и сказал, что моя дочь у него, и, если я хочу ее вернуть, должна выполнять все его требования и инструкции.

Взяв такси, я отправилась к месту геолокации ребенка. Евгений сказал, что будет ждать в определенной машине, у нас будет разговор, и он ее вернет. Мы приехали, но машины там не оказалось. Я продолжала звонить и просила дать поговорить с дочерью, но он позволил ей сказать лишь несколько слов, это был последний раз, когда я слышала ее голос. А потом Евгений снова говорил, что мне делать и куда ехать. Все это происходило уже в сопровождении оперативной группы. Я написала дочери в WhatsApp: «Я вызываю милицию». Ее телефон уже был у Евгения, который и отвечал мне с него», – продолжила рассказ Маргарита.

Выполняла все требования, чтобы спасти дочь

Она выполняла все инструкции Евгения, чтобы спасти ребенка. «Я должна была ехать на машине в сторону ущелья Ала-Арча. Он сказал, что будет там с ребенком в машине BMW. Я поехала туда. Постоянно звонила, телефон дочери уже не отвечал. Я звонила и писала ему, просила вернуть ребенка и забрать меня. Твердила: «Отпусти ее, отпусти». Просила его: «Давай подъеду, подойду, куда ты захочешь, ее отпусти, забери меня, тебе я нужна, а не она, зачем тебе она? Забери меня в любом месте, где удобно. Просто высади ее и уезжай. И все». Там я находилась почти полдня в ожидании, что он вот-вот подъедет и привезет ребенка. Как впоследствии выяснилось, в это время он был совершенно в другом месте, на другом автомобиле. Ни на секунду я не могла даже допустить такой мысли, что он может причинить боль моему ребенку, что что-то ужасное может произойти», – вспоминает Маргарита.

Объездив ущелье и все территории рядом, женщина вместе с оперативными сотрудниками направились по улице Алма-Атинской в сторону Таштар-Аты. Милиционеры объяснили это тем, что якобы там была зафиксирована геолокация Евгения.

«Я поеду с вами, я буду искать ребенка с вами. Они ответили: «Конечно-конечно». Я была уверена, что он где-то ее высадил. Милиционеры постоянно звонили по телефону. Но потом вдруг стали разворачивать машину и сказали, что надо ехать в РОВД, чтобы я написала заявление. Я говорю: «А почему мы не ищем мою дочь?». Милиционер ответил: «Потому что вашу дочь ищет вся милиция, не переживайте, на ее поиски брошен весь состав. Вы напишите заявление. Дочь вашу тоже привезут в РОВД», – рассказала она.

Прекратили поиски и принесли соболезнования

Маргарита предполагает, что возможно тогда милиционеры уже знали, но не говорили что [Даши больше нет]. Мы приехали в РОВД, стали писать длинные заявления. Я говорю: «Почему мы здесь сидим? Почему не ищем моего ребенка?». Они мне говорят: «Ищем, по геолокации». К тому времени в отделение приехали все мои родственники, которых вызвали. Приехала скорая помощь, якобы померить мне давление. Я им говорю, что у меня нормальное давление, давайте искать дочь. Где мой ребенок? И уже вечером, в присутствии врачей скорой помощи они принесли мне соболезнование», – рассказывает мать убитой девушки.

«Я не поверила. Я до сих пор не могу принять и понять, что ее нет. Я не пойму - за что? За что он убил невинного ребенка, мою девочку, мой смысл жизни?» – плачет Маргарита.

Свое истинное лицо Евгений сначала скрывал

В начале отношений с Маргаритой свое истинное лицо Евгений скрывал. Он, по ее словам, красиво ухаживал, уделял максимум внимания и заботы. С Дашей мужчина подружился. Ведь и говорить он тоже умел красиво. Через некоторое время переехал к Маргарите в ее родительскую квартиру.

Со временем идиллия стала сменяться скандалами и ссорами. Мужчина, вспоминает Маргарита, устраивал сцены ревности, придирался ко всему, цеплялся к словам. По началу при Даше Евгений старался скандалов не устраивать. Постепенно ссоры переросли в издевательства над Маргаритой.

«Он закрывал меня дома, отбирал ключи и телефоны, устраивал допросы, которые могли длиться часами. Он задавал мне одни и те же вопросы по сто раз. Ничто его не могло успокоить. Если я замолкала и переставала отвечать, он начинал меня трясти, толкать, дергать. Мои руки и ноги были покрыты синяками. Я не сразу обратилась в милицию, потому что думала, что контролирую ситуацию, мне удавалось его успокаивать. Но когда его нападки, агрессия, унижения и насилие стали повторяться, я решила выгнать его. Я настойчиво попросила его покинуть наш дом. Я стала понимать, что счастливого общего будущего не случится. Евгений не уходил. После моих категоричных требований съехать, он извинялся, падал на колени, умолял простить и обещал, что ничего подобного больше не повторится. Прощение просил не только при мне, но и в присутствии моих родных. Часами пытался меня уговаривать. Но из квартиры все-таки уехал», – рассказывает женщина.

«Начались бесконечные телефонные звонки, Евгений поджидал меня у дома, караулил у работы, уговаривал, умолял дать ему еще один шанс, что наша жизнь изменится к лучшему и все будет хорошо. Мы были еще женаты, он убедил меня, что раскаивается и что ему нет жизни без меня. Какое-то время мы еще прожили на съемной квартире, моя дочь жила с нами. Однако все повторилось. Скандалы, тирания, так что мне с ребенком пришлось сбежать и обратиться в милицию, попросить охранный ордер и вещи забирать в сопровождении сотрудников правоохранительных органов», – вспоминает Маргарита.

Это стало началом яростных угроз и преследования.

«Даже тогда я и предположить не могла, чем все закончится. Все, что случилось, – это месть за то, что я отказалась с ним жить, привлекла милицию, написала заявление, и потом отказалась его забирать», – считает женщина.

«Он угрожал мне и всей моей семье расправой. Стали дома находить то скрытые видеокамеры, то диктофоны. Выяснили, что он проникал к нам в квартиру. Все разговоры с ним и я, и мои родные старались записывать на диктофон. Все найденные устройства и записи угроз предоставляли милиции. Единственное, куда я ходила, – это работа, и меня все время кто-то сопровождал, сестра или мама. То же делали и с Дашей. Провожали и встречали. Потом мы решили, что ей лучше пожить у родного отца. Я попросила бывшего мужа не оставлять ее без присмотра, отвозить и забирать из школы. Я не хотела, чтобы она находилась в центре этой ситуации, чтобы видела и слышала все эти угрозы и боялась. Но Евгений, как мне показалось, будто успокоился и даже согласился на развод. По совету милиции я отдала ему все, что он потребовал вернуть из купленного нам. Мы обратились в загс с заявлением, после Евгений сказал, что забудет о нашем существовании. Даша вернулась домой, ко мне. Это было за две недели до трагедии. Думаю, он специально выдержал паузу, а потом выбрал момент, чтобы украсть моего ребенка»,– вспоминает Маргарита.

Женщина поделилась опасениями, что за все содеянное должного наказания обвиняемый не получит.

«Он умеет говорить так, что люди ему верят. Убеждает, объясняет, аргументирует. Сложно не поверить, особенно если это еще и твой муж, которому ты хочешь доверять. Я хочу, чтобы он получил самое строгое наказание. Потому что, как я недавно узнала, он ранее отбывал тюремный срок в России за убийство. Он мне рассказывал, что жил в Москве и что у него якобы там друзья. На самом деле его депортировали. Не прошло и трех лет, как он убил снова. Мою дочь», – закончила женщина страшный рассказ.

«Настаиваем на пожизненном заключении»

«Очень жуткое преступление совершено. Евгений убийство спланировал. У него был скальпель в машине, он взял другую машину – непонятно чью, неизвестно на кого зарегистрировал. Он поджидал ребенка в определенном месте. У него было все четко спланировано. У следствия есть видео, как он ее догоняет, валит на землю, потом поднимает за капюшон, сажает в машину. На видео оказавшийся рядом прохожий мужчина упирается руками в капот и говорит: «Что происходит? Зачем ребенка похитил?». Евгений надавил на газ и уехал, чуть не сбив этого мужчину. Если сопоставить сейчас всю хронологию, когда Маргарита была в форелевом хозяйстве, Дарья была уже мертва. Ее тело нашли в Таштар-Ате», – рассказала представитель потерпевшей стороны, адвокат Ольга Жукова.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по факту похищения и убийства ребенка.

«Обвиняемый находится в СИЗО, назначены все возможные экспертизы, следствие ждет заключения. Но так как он искусный манипулятор, который обманом заставлял людей делать то, что ему нужно, ловко скрывавший криминальное прошлое, мы очень переживаем, что на судебно-психиатрической экспертизе он, грубо говоря, прикинется «дурачком», чтобы уйти от уголовной ответственности и отделаться, так сказать, «легким испугом». Но мы надеемся, что все-таки наши следственные органы и эксперты отработают профессионально, докажут его преступление и Евгений будет наказан по всей строгости закона», – прокомментировала юрист.

«Мы будем добиваться пожизненного лишения свободы. Рецидивист, который отнял уже не одну жизнь, должен быть изолирован от общества как реальная угроза. Наш Уголовный кодекс за убийство предусматривает пожизненное лишение свободы. Тем более этот человек ранее судим за преступление также в отношении несовершеннолетнего ребенка. Я очень надеюсь, что суд также не пойдет у него на поводу и назначит самое строгое наказание», – заключила юрист Ольга Жукова.