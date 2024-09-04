Открытый перелом обеих ног. В Бишкеке произошло страшное ДТП с тремя авто

В Бишкеке столкнулись три легковушки, пострадали два человека. ДТП произошло 3 сентября примерно в 22.30.

В пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы рассказали, что автомобиль Mercedes-Benz ехал по улице Льва Толстого в восточном направлении и столкнулся с Hyundai, а после удара врезался в Kia, которая двигалась по встречной полосе.

В милиции добавили, что в ДТП пострадали водитель Mercedes-Benz — у него сотрясение мозга и перелом бедра. У водителя Hyundai открытый перелом обеих ног. В настоящее время автомобили водворены на штрафстоянку, назначены соответствующие судебные экспертизы и ведется следствие.

Очевидцы рассказали 24.kg, что пострадавших помогали извлекать спасатели МЧС при помощи спецоборудования.