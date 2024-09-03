Оцепление бишкекской школы № 13 сняли. Подробности от милиции

Оцепление в бишкекской школе № 13 сняли, сообщили 24.kg в пресс-службе УВД Ленинского района.

Ранее отмечалось, что территорию учебного заведения оцепили и вывели всех учеников и сотрудников.

В милиции рассказали: сегодня, 3 сентября, примерно в 10.45 поступил звонок о том, что в одной из школ на улице Московской заложена бомба. На место выехали следственно-оперативная группа, кинологи и саперы. Поиски ничего не дали — взрывных устройств не обнаружено.

Фото 24.kg. Оцепление бишкекской школы № 13

В целях обеспечения безопасности и эвакуации граждан территория здания оцеплена милиционерами. Ведутся соответствующие поисковые и проверочные мероприятия, подробности сообщат позже.