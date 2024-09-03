21:11
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Происшествия

Оцепление бишкекской школы № 13 сняли. Подробности от милиции

Оцепление в бишкекской школе № 13 сняли, сообщили 24.kg в пресс-службе УВД Ленинского района.

Ранее отмечалось, что территорию учебного заведения оцепили и вывели всех учеников и сотрудников.

В милиции рассказали: сегодня, 3 сентября, примерно в 10.45 поступил звонок о том, что в одной из школ на улице Московской заложена бомба. На место выехали следственно-оперативная группа, кинологи и саперы. Поиски ничего не дали — взрывных устройств не обнаружено.

24.kg
Фото 24.kg. Оцепление бишкекской школы № 13

В целях обеспечения безопасности и эвакуации граждан территория здания оцеплена милиционерами. Ведутся соответствующие поисковые и проверочные мероприятия, подробности сообщат позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303856/
просмотров: 2857
Версия для печати
Материалы по теме
На критику о работе милиции в Жогорку Кенеше ответил заместитель министра
В школе № 13 Бишкека ищут бомбу. Учеников эвакуируют
Что сделали с активистками, которых вчера за протесты доставили в милицию
Активистку, требовавшую сохранить в Бишкеке троллейбусы, доставили в милицию
Более 4 тысяч милиционеров будут следить 2 сентября за порядком в школах КР
Милиционеры помогли быстро доехать в больницу женщине, которая теряла сознание
В Кызыл-Кие из здания мэрии эвакуировали сотрудников: сообщение о бомбе
Сотрудников мэрии города Ош эвакуировали из-за сообщений о заложенной бомбе
Информация о заложенной бомбе в аэропорту «Манас» не подтвердилась
В аэропорт «Манас» поступило сообщение о бомбе. Всех эвакуируют
Популярные новости
Мужчина с&nbsp;кухонным топором в&nbsp;руках нападал на&nbsp;прохожих в&nbsp;Бишкеке Мужчина с кухонным топором в руках нападал на прохожих в Бишкеке
В&nbsp;&laquo;Арча-Бешике&raquo; соседи несколько раз ударили ножом мужчину В «Арча-Бешике» соседи несколько раз ударили ножом мужчину
По&nbsp;факту гибели Айтурган Маматкуловой задержали супруга По факту гибели Айтурган Маматкуловой задержали супруга
В&nbsp;БЧК нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего неделю назад В БЧК нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего неделю назад
Бизнес
MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах Бишкека MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и ремонта в детсадах Бишкека
Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо
Подарок ко&nbsp;Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в&nbsp;Оше Подарок ко Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в Оше
Покупайте только зарегистрированные смартфоны в&nbsp;магазинах O!Store Покупайте только зарегистрированные смартфоны в магазинах O!Store
3 сентября, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: будет солнечно Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: будет солне...
20:35
С начала года пособие «балага суйунчу» получили свыше 96 тысяч детей
20:29
Вместо троллейбуса № 5 будет курсировать автобус. Схема движения
20:27
Ремонт теплосети завершен. Улицу Жукеева-Пудовкина открыли для проезда
19:43
В Кыргызстане начнутся рейды по выявлению неплательщиков имущественных налогов