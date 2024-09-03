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Происшествия

В милицию доставили мужчину, который залез на припаркованные авто и повредил их

В милицию доставили 32-летнего мужчину, который залез на припаркованные авто и повредил их стекла. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

Инцидент произошел 24 августа в 6-м микрорайоне по улице Каралаева примерно в 6.35.

По словам пострадавших, неадекватный мужчина после драки сначала залез на автомобиль Toyota Altezza и стал прыгать на капоте. Затем он опять залез на капот авто и несколько раз кинул камни в лобовое стекло этой же машины. Также пострадал рядом стоящий автомобиль Mercedes-Benz. После акта вандализма мужчина скрылся.

Ущерб, по данным пострадавших, составил более $1 тысячи. В милицию написали заявление.

В пресс-службе УВД Октябрьского района пояснили, что данный факт зарегистрирован в журнале учета информации. В милицию доставлен подозреваемый — 32-летний Х.П.

«Проводится доследственная проверка, после которой дадут юридическую оценку его действиям», — отметили в правоохранительных органах.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303810/
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