В Оше при получении взятки задержали директора специализированного лицея

Задержана директор специализированного лицея имени У.Салиева в Оше. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, выявлены факты систематических поборов. Директор лицея У.Ж.И. вымогала взятку в значительном размере за зачисление ученика в образовательное учреждение.

У.Ж.И. поймали с поличным 29 августа в служебном кабинете. Она доставлена в следственное управление ГКНБ.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по сбору и документированию доказательной базы в отношении других причастных к указанной коррупционной схеме лиц.