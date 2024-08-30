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Происшествия

В Оше при получении взятки задержали директора специализированного лицея

Задержана директор специализированного лицея имени У.Салиева в Оше. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, выявлены факты систематических поборов. Директор лицея У.Ж.И. вымогала взятку в значительном размере за зачисление ученика в образовательное учреждение.

У.Ж.И. поймали с поличным 29 августа в служебном кабинете. Она доставлена в следственное управление ГКНБ.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по сбору и документированию доказательной базы в отношении других причастных к указанной коррупционной схеме лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303620/
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