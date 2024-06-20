Застрял между камнями. В Таласе нашли тело двухлетнего мальчика, упавшего в реку

Найдено тело двухлетнего мальчика, упавшего в реку два дня назад, сообщили 24.kg в пресс-службе УВД Таласской области.

Сообщение о случившемся поступило в милицию 18 июня около 19.00.

По информации правоохранительных органов, на пастбище Чон-Туз Таласского района ребенок играл у реки и упал в воду. На место происшествия направили около 100 милиционеров для поиска мальчика. В поисковых операциях участвовали милиционеры, спасатели и родственники ребенка.

Сегодня, 20 июня, после перенаправления русла реки и снижения уровня воды тело мальчика обнаружили застрявшим между камнями на расстоянии двух-трех километров от места его падения. Тело передали близким.