Привязал к дереву и избил до смерти. Задержан подозреваемый в убийстве

В Чуйском районе задержан подозреваемый в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 10 июня М.М., 1968 года рождения, пришел в дом М.А., 1974 года рождения, в селе Советском. Они стали распивать спиртное. Между ними произошла ссора, переросшая в драку. М.А. привязал М.М. к дереву и избил. Телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Факт зарегистрирован в ОВД Чуйского района. Возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. М.А. задержан по горячим следам и водворен в ИВС.

Расследование продолжается.