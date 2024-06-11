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Снижение цен на молоко. На Иссык-Куле фермеров призывали устроить бунт

В Иссык-Кульской области установлены граждане по подозрению в призывах к массовым беспорядкам. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, О.Ж.А. и М.Б.А. через WhatsApp призывали местных фермеров организовать массовые беспорядки, перекрыть дороги и захватить в заложники водителей молоковозов.

Мужчины в WhatsApp-группах, где более 1 тысячи участников, распространяли аудиосообщения, призывающие к деструктивным действиям, нарушающие общественный порядок на фоне сезонного снижения цен на молоко (низкая жирность). 

Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, в аудиозаписях О.Ж.А. и М.Б.А. имеются признаки призыва к организации массовых беспорядков. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ГКНБ призывает граждан не нарушать общественный порядок и не поддаваться на провокации, распространяемые в социальных сетях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296313/
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