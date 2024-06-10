На сотрудников СИН завели уголовное дело за смягчение наказания осужденным

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы проверила учреждение № 19 Службы исполнения наказаний при МЮ КР. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Установлено, что сотрудники СИН, злоупотребляя служебным положением, несмотря на наличие фактов злостного нарушения осужденным к пожизненному лишению свободы М.К. режима содержания, внесли в отношении него в суд представление об изменении вида режима отбывания наказания.

Суд данное представление удовлетворил, и осужденный к пожизненному лишению свободы М.К. незаконно получил значительное смягчение режима отбывания наказания с возможностью дальнейшего условно-досрочного освобождения.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Для организации расследования его направили в следственное управление Службы исполнения наказаний при МЮ КР.

Прокуратурой на решение суда внесено апелляционное представление, которое находится на стадии рассмотрения.