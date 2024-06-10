03:56
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Происшествия

На сотрудников СИН завели уголовное дело за смягчение наказания осужденным

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы проверила учреждение № 19 Службы исполнения наказаний при МЮ КР. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Установлено, что сотрудники СИН, злоупотребляя служебным положением, несмотря на наличие фактов злостного нарушения осужденным к пожизненному лишению свободы М.К. режима содержания, внесли в отношении него в суд представление об изменении вида режима отбывания наказания.

Суд данное представление удовлетворил, и осужденный к пожизненному лишению свободы М.К. незаконно получил значительное смягчение режима отбывания наказания с возможностью дальнейшего условно-досрочного освобождения.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Для организации расследования его направили в следственное управление Службы исполнения наказаний при МЮ КР.

Прокуратурой на решение суда внесено апелляционное представление, которое находится на стадии рассмотрения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296270/
просмотров: 1795
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудников СИН уличили в получении взятки в 250 тысяч сомов
Освобожден от должности еще один заместитель генпрокурора и назначен новый
В органах прокуратуры не хватает следователей — Максат Асаналиев
В СИН ответили на письмо журналиста Актилека Капарова из СИЗО
Генеральная прокуратура поздравила кыргызстанцев с Днем Победы
Мораторий на проверки бизнеса. Прокуратура запретила аудировать 151 предприятие
В незаконной передаче земли обвинили сотрудников Бишкекглавархитектуры
В Баткене автомобили стоимостью 4,1 миллиона сомов переданы государству
Ущерб 14 миллионов сомов. На сотрудников Ошского горсуда завели уголовное дело
В Иссык-Ате бывшее здание школы незаконно отдали мечети
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке молнией убило всадника и&nbsp;лошадь В Бишкеке молнией убило всадника и лошадь
Бойцы ГКНБ задержали 15&nbsp;приверженцев ИГИЛ, которые занимались вербовкой Бойцы ГКНБ задержали 15 приверженцев ИГИЛ, которые занимались вербовкой
В&nbsp;Бишкеке вновь митингуют торговцы рынков. Они просят оставить патентную систему В Бишкеке вновь митингуют торговцы рынков. Они просят оставить патентную систему
Экс-помощник мэра города&nbsp;Ош задержан за&nbsp;поборы с&nbsp;предпринимателей Экс-помощник мэра города Ош задержан за поборы с предпринимателей
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
16 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом
15 июня, суббота
23:51
В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:31
Критиковать не имеем права. Президент о решении суда по Кемпир-Абаду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: без осадков
20:23
Новый стадион в Бишкеке. Что уже сделано