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Происшествия

Поиски пропавшего в Аламединском ущелье мужчины возобновили по просьбе родных

В Чуйской области возобновили поиски пропавшего 28-летнего Маматалы уулу Мукамбеталы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Напомним, 13 января в Аламединском ущелье пропал Маматалы уулу Мукамбеталы, 1996 года рождения. В последний раз он выходил на связь в районе зоны отдыха «12 каминов».

Сегодня, 3 июня, к поисковым работам привлечены 36 спасателей МЧС, 300 сотрудников МВД, задействовано два дрона.

Ранее на поиски пропавшего Маматалы уулу Мукамбеталы привлекали более 200 спасателей МЧС, свыше 100 сотрудников МВД и кинологов. С 17 по 23 января велись активные работы. Они результатов не дали. Сегодня по просьбе родственников поисковые работы возобновили. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295690/
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