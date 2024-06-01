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ГКНБ пресек факт незаконного ввоза товаров из стран ЕАЭС

Пресечен факт незаконного ввоза товарно-материальных ценностей из стран ЕАЭС. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в Таласской области пресекли попытку незаконного ввоза товарно-материальных ценностей из государств ЕАЭС в Кыргызстан без уплаты обязательных налоговых отчислений.

Так, 31 мая задержаны на КПП «Чон-Капка — автодорожный» две грузовые автомашины Mercedes-Benz Atego. В ходе их досмотра обнаружен крупный груз текстильной продукции и других товаров на сумму более 20 миллионов сомов без соответствующих документов.

Начаты следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление соучастников указанного противоправного деяния и определение суммы ущерба в виде неуплаты обязательных налоговых и других отчислений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295592/
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