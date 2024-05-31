Кыргызстанец хотел принять участие в теракте в Европе. ГКНБ его задержал

ГКНБ вместе с иностранными партнерами пресек попытку теракта членами международной террористической организации (МТО) в одной из стран Европы. Об этом сообщил пресс-центр спецслужб.

По его данным, одним из потенциальных исполнителей, скрывающихся за рубежом, оказался гражданин Кыргызстана И.А.

Его задержали и доставили в нашу страну в рамках возбужденного уголовного дела по статье 256 «Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта».

В настоящее время подозреваемый водворен в СИЗО ГКНБ.

29 мая в Токмаке Чуйской области проведены обыски по 17 адресам, которые связаны с задержанным. Нашли экстремистскую литературу с атрибутикой МТО «Исламское государство», электронные носители информации, наркотики и боеприпасы, а также 28 единиц майнингового оборудования, по которым назначены соответствующие судебные экспертизы.

По факту обнаружения наркотиков в рамках отдельно выделенных материалов по статье 283 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР задержан М.М.Д., 1971 года рождения. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Следственные мероприятия продолжаются.