Государству возвращен земельный участок стоимостью более 1 миллиарда сомов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, установлен факт приобретения муниципального земельного участка по заниженной цене и выведения в частную собственность по предварительному сговору.

Земельный участок мерой 2,5 гектара, расположенный в Бишкеке на улице Тыналиева, выдан во временное пользование под проектирование и строительство школы. Сговорившись с должностными лицами мэрии, через аукцион в 2011 году землю вывели в частную собственность за $340 тысяч, когда ее фактическая рыночная стоимость на тот момент составляла около $2 миллионов.

Первоначальное назначение земельного участка изменено на строительство многоэтажного жилого комплекса с торговым центром. Во время следствия владелец участка добровольно передал его на баланс государства.

Проводятся следственные мероприятия по установлению аналогичных фактов и причастных должностных лиц.