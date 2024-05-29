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Участок за $2 миллиона добровольно вернули Бишкеку

Государству возвращен земельный участок стоимостью более 1 миллиарда сомов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, установлен факт приобретения муниципального земельного участка по заниженной цене и выведения в частную собственность по предварительному сговору.

Земельный участок мерой 2,5 гектара, расположенный в Бишкеке на улице Тыналиева, выдан во временное пользование под проектирование и строительство школы. Сговорившись с должностными лицами мэрии, через аукцион в 2011 году землю вывели в частную собственность за $340 тысяч, когда ее фактическая рыночная стоимость на тот момент составляла около $2 миллионов.

Первоначальное назначение земельного участка изменено на строительство многоэтажного жилого комплекса с торговым центром. Во время следствия владелец участка добровольно передал его на баланс государства.

Проводятся следственные мероприятия по установлению аналогичных фактов и причастных должностных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295331/
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