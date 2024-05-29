Экс-замглавы полиции Алматы задержан по делу о пытках Викрама Рузахунова

В Казахстане задержали бывшего заместителя начальника Департамента полиции Алматы по делу о пытках кыргызстанского музыканта Викрама Рузахунова. Об этом сообщили казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«Как известно, Генеральная прокуратура РК расследует уголовное дело о применении в январе 2022 года пыток к гражданам в условиях спецприемника в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области. В рамках уголовного дела 28 мая задержан бывший заместитель начальника Департамента полиции Алматы Б.Абильбеков», — говорится в сообщении главного надзорного органа.

Другие подробности дела не разглашаются.

Вместе с Викрамом Рузахуновым по делу проходят еще 22 потерпевших, переживших пытки после задержания во время январских событий 2022 года в Алматы.

Ранее в рамках уголовного дела о пытках кыргызстанского музыканта Викрама Рузахунова задержали четверых полицейских.

9 января 2022-го в соцсетях и казахстанские ТВ-каналы распространили видео, на котором мужчина говорит, что приехал в Казахстан для участия в митинге в Алматы. В сюжете говорилось, что некие люди позвонили кыргызстанцу 1 января и предложили участвовать в митинге за $200. В мужчине узнали руководителя джазового оркестра из Бишкека Викрама Рузахунова.

Активисты и журналисты Кыргызстана обратились к властям двух стран с просьбой освободить музыканта и вернуть на родину. 10 января он пересек кыргызско-казахскую границу.