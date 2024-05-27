В Бишкеке группа парней избила четырех подростков

В Бишкеке толпа неизвестных парней избила четырех подростков. Об этом 24.kg сообщил очевидец происшествия.

По его словам, инцидент произошел 25 мая в 12-м микрорайоне столицы.

«Между школой № 71 и садиком к четырем подросткам подъехали две машины, из которых выскочили девять парней и начали избивать их. У пострадавших переломы челюсти, глубокие ушибы, переломы лицевой кости и другие серьезные повреждения», — рассказал очевидец.

В пресс-службе УВД Октябрьского района сообщили, что 26 мая с заявлением обратился один из пострадавших. С его слов, накануне на них без причин напали шесть-восемь парней, сильно побили и скрылись. Факт зарегистрирован по статье «Хулиганство» УК КР, назначены необходимые экспертизы.

Правоохранители установили личности и задержали двух 19-летних парней, которых водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Проводится работа по выявлению других участников драки.