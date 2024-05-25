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Происшествия

В Бишкеке задержан 19-летний парень по подозрению в вымогательстве

Подозреваемого в вымогательстве задержали оперативники главного управления уголовного розыска МВД в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в УВД Первомайского района обратился мужчина с просьбой принять меры в отношении неизвестных, которые вымогают 200 тысяч сомов, угрожая опубликовать фотографии личного характера в открытом доступе.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 208 (вымогательство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Задержанный

«21 мая в ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД поймали с поличным при получении 12 тысяч сомов гражданина А.Д., 2005 года рождения. Его доставили в следственные органы. В настоящее время ведется расследование, принимаются меры по установлению других соучастников преступления», — сообщили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295015/
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