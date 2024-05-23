В городе Ош рынок стоимостью 256,9 миллиона сомов вернули государству

Прокуратура Ошской области провела проверку исполнения судебных решений. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, должностные лица Араванской районной госадминистрации и районного управления государственной регистрации прав на недвижимое имущество, злоупотребляя должностным положением, незаконно зарегистрировали за ОсОО «Ш.» земельный участок площадью 0,31 гектара на территории Анаровского айыл окмоту (ныне Достук).

Прокуратура внесла иск в суд о признании недействительным Государственного акта. По результатам рассмотрения иск удовлетворили.

Рынок «Шахноза» стоимостью 256 миллионов 905 тысяч сомов принят на баланс Достукского айыл окмоту Араванского района.

Прокуратура Ошской области возбудила уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление служебным положением» УК КР.