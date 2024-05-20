В Джалал-Абаде из больницы украли аппарат УЗИ

В Джалал-Абаде задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в краже аппарата УЗИ из местной больницы. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел Джалал-Абадской области.

По ее данным, 16 мая на пульт 102 поступило сообщение о том, что в педиатрическом отделении Джалал-Абадской областной больницы пропал дорогой медицинский аппарат.

«Медик-узист рассказал: когда он пришел на работу 16 мая примерно в 8.10, то обнаружил, что двери в его кабинет взломаны. Пропал аппарат УЗИ стоимостью 1 миллион 661 тысяча 727 сомов. Факт зарегистрирован по статье «Кража» УК КР», — говорится в сообщении.

По горячим следам установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 38-летний житель Джалал-Абада. При нем обнаружили аппарат УЗИ.

В милиции добавили, что подозреваемый ранее неоднократно судим и находится в розыске за аналогичное преступление. Его водворили в СИЗО.