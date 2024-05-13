Отчим избитой трехлетней девочки уже ломал ей ногу несколько месяцев назад

«В отношении отчима, избившего трехлетнюю девочку, возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей», — об этом на заседании парламентского комитета по соцполитике сообщил заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев.

По его словам, мать девочки также должна быть привлечена к ответственности. Однако сейчас она на пятом месяце беременности, поэтому не под стражей.

«2-3 месяца назад девочка с переломом ноги уже попадала в больницу. Тогда сказали, что она упала и сломала ногу. Но мы выяснили, что это отчим сломал малышке ногу. По итогам следствия будет дана дополнительная информация», — рассказал замглавы МВД.

Заместитель министра здравоохранения Медербек Исмаилов добавил, что у девочки зафиксировали сотрясение головного мозга, перелом одиннадцати ребер с левой стороны и трех ребер с правой стороны. Также синяки и гематомы на теле.

«8 мая бабушка забрала девочку домой, но медики следят за ее состоянием амбулаторно. В детской больнице в «Джале» мы приготовили место, хотели ее госпитализировать сегодня, 13 мая, но нужно разрешение бабушки», — отметил он.

Напомним, что в Иссык-Атинскую районную больницу из села Красная Речка с различными телесными повреждениями поступила трехлетняя девочка. Врачи сообщили об этом в милицию. По подозрению в истязании ребенка задержан отчим. Позже его водворили в СИЗО.

Родственники трехлетней Наргизы рассказали корреспонденту 24.kg, что на теле девочки обнаружены ожоги от сигарет, следы от укусов и множество синяков. Отец ребенка намерен добиться лишения родительских прав бывшей супруги.