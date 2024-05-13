15:05
USD 88.35
EUR 95.16
RUB 0.95
Происшествия

Отчим избитой трехлетней девочки уже ломал ей ногу несколько месяцев назад

«В отношении отчима, избившего трехлетнюю девочку, возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей», — об этом на заседании парламентского комитета по соцполитике сообщил заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев. 

По его словам, мать девочки также должна быть привлечена к ответственности. Однако сейчас она на пятом месяце беременности, поэтому не под стражей.

«2-3 месяца назад девочка с переломом ноги уже попадала в больницу. Тогда сказали, что она упала и сломала ногу. Но мы выяснили, что это отчим сломал малышке ногу. По итогам следствия будет дана дополнительная информация», — рассказал замглавы МВД.

Заместитель министра здравоохранения Медербек Исмаилов добавил, что у девочки зафиксировали сотрясение головного мозга, перелом одиннадцати ребер с левой стороны и трех ребер с правой стороны. Также синяки и гематомы на теле.

«8 мая бабушка забрала девочку домой, но медики следят за ее состоянием амбулаторно. В детской больнице в «Джале» мы приготовили место, хотели ее госпитализировать сегодня, 13 мая, но нужно разрешение бабушки», — отметил он.

Напомним, что в Иссык-Атинскую районную больницу из села Красная Речка с различными телесными повреждениями поступила трехлетняя девочка. Врачи сообщили об этом в милицию. По подозрению в истязании ребенка задержан отчим. Позже его водворили в СИЗО.

Родственники трехлетней Наргизы рассказали корреспонденту 24.kg, что на теле девочки обнаружены ожоги от сигарет, следы от укусов и множество синяков. Отец ребенка намерен добиться лишения родительских прав бывшей супруги.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293815/
просмотров: 455
Версия для печати
Материалы по теме
Отчим истязал трехлетнюю девочку. Разработан план защиты ребенка
Убийство Салтанат Нукеновой. Последнее слово Куандыка Бишимбаева в суде
Трехлетняя девочка ночевала в собачьей конуре. Задержан отчим ребенка
Избиение ребенка в Сокулуке. Как сейчас живет спасенный Егор
Истязание Асель Ногойбаевой. Какое наказание получили прокуроры и милиционеры?
Истязание Асель Ногойбаевой. Суд рассмотрел апелляционную жалобу обвиняемого
Истязание Асель Ногойбаевой. Прокуратура Сокулука внесла апелляцию
В Араване мать избивала двухлетних дочек. Суд лишил женщину родительских прав
В Бишкеке мужчина систематически избивал жену. Его задержали
В Караколе арестовали подозреваемого в домашнем насилии и истязании женщины
Популярные новости
Иностранец в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; украл $6,5 тысячи Иностранец в аэропорту «Манас» украл $6,5 тысячи
Капитан Таможенной службы Кыргызстана задержан за&nbsp;вымогательство взятки Капитан Таможенной службы Кыргызстана задержан за вымогательство взятки
Муниципальные земли Бишкека за&nbsp;более $10 миллионов присвоил кыргызстанец Муниципальные земли Бишкека за более $10 миллионов присвоил кыргызстанец
Звонок из&nbsp;зоны. В&nbsp;Бишкеке разоблачили телефонного мошенника Звонок из зоны. В Бишкеке разоблачили телефонного мошенника
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало для банкиров интеллектуальную схватку &laquo;МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
13 мая, понедельник
15:02
Тело упавшего в реку Нарын шестилетнего мальчика нашли спустя 15 дней Тело упавшего в реку Нарын шестилетнего мальчика нашли...
14:41
В Бишкеке притон работал под видом массажного салона
14:14
Зарплата соцработников в регионах Кыргызстана — 13 тысяч сомов
14:00
Отчим избитой трехлетней девочки уже ломал ей ногу несколько месяцев назад
13:55
D Billions сняли клип на песню о Кыргызстане